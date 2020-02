Comunicado do Business Wire :Posiflex Group

O Grupo Posiflex, uma sinergia das principais tecnologias de ponto de venda (PDV), quiosque e computação industrial, trará suas soluções de IoT para serviços à EuroShop 2020, a principal feira de comércio da Europa para o setor de varejo, de 16 a 20 de fevereiro no Hall6/A57 em Düsseldorf (Alemanha).

As formas de comércio varejista mudaram fundamentalmente. Os varejistas estão enfrentando disrupções incomparáveis e enfrentam novos desafios com a concorrência feroz e as demandas dos consumidores. Para ajudar os comerciantes a se manter na vanguarda, as soluções de PDV da Posiflex são parte integrante do futuro do varejo ao oferecer máquinas com recursos avançados, como telas giratórias, suporte a várias plataformas de sistema operacional, administração prática de cabos e facilidade de serviço. A nova versão Android da Posiflex da Série MT (PDV móvel), Série RT (terminal PDV), Série HS (PDV All-in-One) e da nova Série ZT (terminal PDV) será exibida para aprimorar as tendências de soluções de PDV da Posiflex no varejo. Além disso, a Posiflex lançará sua nova Série ZT, uma linha inigualável de terminais PDV com recursos que definirão o padrão do comércio varejista nos próximos anos e poderá otimizar as operações e a infraestrutura diárias dos varejistas em todos os pontos de contato da loja.

Além das soluções de PDV, as soluções de quiosque da Posiflex são projetadas para melhorar e reinventar a experiência do cliente, fornecendo quiosques e periféricos totalmente integrados e modularizados. A Posiflex apresentará a nova Série EK Mercury (15,6 e 21 polegadas), um quiosque de nível econômico com um tamanho reduzido, e a Série JK Cachet (32 polegadas), uma versão achatada da popular Série TK-3200, juntamente com a já estabelecida Série TK-3200 Paragon (32 polegadas). Esses quiosques podem ser implementados em vários tipos de configurações e estão disponíveis em Windows ou Android. Um novo pedestal integrado a um dispensador de pager e outro pedestal com um dispensador de cartões e leitor de pagamentos da Série TK-2100 Stellar (21 polegadas) estarão presentes para demonstrar as funções versáteis de sua série em uma grande variedade de aplicações de autoatendimento. As soluções de quiosque da Posiflex capacitam os varejistas a otimizar as operações diárias de suas lojas e interagir com os clientes de maneira eficiente e mutuamente benéfica.

Além de suas abundantes soluções de PDV e quiosque, a Posiflex apresentará seu sistema de gerenciamento remoto (RMS): Canopy. No Canopy, os usuários podem modernizar as operações monitorando e controlando os ativos de hardware da Posiflex. Ao maximizar a utilidade dos dados por meio de análise e automação avançadas, os recursos de gerenciamento centralizado do RMS, habilitados pelo Canopy, ajudarão os usuários a aumentar a eficiência e melhorar os tempos de atividade.

Ao combinar PDV/Quiosques de classe mundial com uma gama completa de periféricos e softwares, os visitantes podem conhecer o portfólio de produtos da Posiflex que está impulsionando o futuro da solução IoT para serviços - um futuro mais personalizado, flexível e conectado. Visite nosso estande na EuroShop 2020, experimente a diferença e deixe o Posiflex iluminar seu futuro.

Sobre o Grupo Posiflex:

Posiflex projeta e fabrica soluções de ponto de venda de classe mundial há mais de 30 anos. Desde 2016, a empresa adquiriu a KIOSK e a Portwell, expandindo-se ainda mais para ofertas de autoatendimento e PC incorporado. O Grupo Posiflex está pronto para oferecer soluções de IoT com serviços B2B de alta qualidade.

Assessoria de Imprensa do Grupo Posiflex: Brad Chou marketing@posiflex.com.tw

