Dois policiais morrem em ataque 'terrorista' no Níger

Dois policiais morreram em um ataque a um posto policial na região de Tillaberi, no oeste do Níger, perto do Mali, nesta segunda-feira (10), informaram fontes oficiais.

"Dois policiais morreram e outro foi gravemente ferido nesta segunda-feira por homens armados que atacaram seu posto, a poucos quilômetros da cidade de Ayorou", uma área turística localizada a 200 km da capital Niamei e muito perto da fronteira com o Mali, segundo as autoridades.

"As Forças de Defesa e Segurança (SDS) começaram uma perseguição contra os terroristas que chegaram em uma dúzia de motocicletas" e sua "resposta e, acima de tudo, a chegada de reforços permitiram que os agressores fugissem", de acordo com as informações.

Várias "testemunhas" disseram às autoridades locais que "os terroristas também perderam alguns homens", mas "conseguiram tirar os corpos", disse a fonte de segurança.

No final da semana passada, cinco civis, incluindo um professor, morreram nesse mesmo setor numa ação realizada por "homens armados em motocicletas", segundo a província de Tillaberi.

Esta região, localizada na região das três fronteiras do Níger-Mali-Burkina, tem sido nos últimos três anos palco de ataques recorrentes realizados por grupos jihadistas há três anos.