Tempestade Ciara deixa ao menos seis mortos e vários feridos na Europa

A tempestade Ciara continua ativa nesta segunda-feira (10) na Europa, onde deixou seis mortos desde o domingo, além de vários feridos, em sua passagem pelo norte do continente, o que forçou o cancelamento de voos e trens, deixando milhares de casas sem eletricidade.

Um homem morreu em seu veículo no domingo à tarde na queda de uma árvore em uma estrada no sudeste de Londres, informou a polícia nesta segunda. Na Polônia, uma mulher e sua filha morreram atingidas por um telhado arrancado pelo vento, que registrou rajadas de 100 km/h.

No noroeste da Eslovênia, um homem de 52 anos morreu esmagado dentro de seu carro, atingido por uma árvore. As autoridades pediram aos moradores do norte do país que fiquem em casa.

Na Suécia, os ventos deixaram uma vítima: um navegador morreu pela manhã depois que sua embarcação adernou no sul do país. Uma pessoa que o acompanhava está desaparecida.

Um homem também morreu na República Checa quando seu veículo saiu da estrada devido à presença de uma árvore que interrompeu a via. Várias pessoas ficaram feridas no país, onde os ventos atingiram 180 km/h, entre elas duas adolescentes em Praga, atingidas pela queda de uma árvore.

- "A maior tempestade do século" -

Duas mulheres também ficaram gravemente feridas em Saarbrücken (Alemanha) na queda de uma árvore, e uma delas estava à beira da morte, informou a polícia. Um adolescente de 16 anos foi ferido na cabeça em Paderborn (oeste) por um galho de árvore.

Nos transportes, as grandes linhas ferroviárias, interrompidas no domingo à noite em toda Alemanha, retomaram em parte o seu serviço pela manhã, segundo o operador ferroviário Deutsche Bahn. Mas as perturbações continuarão sendo numerosas enquanto a tempestade se desloca para o sul do país.

Em Frankfurt, um guindaste atingiu o teto da catedral que passa por reformas, provocando danos em uma grande superfície.

Na Dinamarca, a ponte de Öresund, que liga o reino à Suécia, esteve fechado por algumas horas.

A "tempestade do século" ocupava as capas de muitos jornais britânicos. "Em termos de territórios afetados, é provavelmente a maior tempestade do século", comparável apenas à de 2013, disse Helen Roberts, do órgão de meteorologia britânico Met Office.

- Ventos gelados e neve -

No Reino Unido, 180 alertas de inundação continuam vigentes nesta segunda-feira. Em alguns pontos, são esperados ventos gelados e neve, mas a parte mais intensa da tempestade já passou.

"A tempestade Ciara se afasta, mas isso não significa que entraremos em um período em que o tempo será mais ameno", disse Alex Burkill, do Met.

"Pode haver até 20 centímetros de neve nestas segunda e terça-feiras, com ventos fortes. O risco de tempestades de neve não pode ser excluído", acrescentou.

No domingo, algumas partes do Reino Unido receberam o equivalente a um mês e meio de chuva em 24 horas.

Na França, a tempestade deixou cerca de 130.000 casas no norte do país sem eletricidade. Noventa mil residências seguiam sem abastecimento ao meio-dia desta segunda, segundo a fornecedora Enedis.

Na região de Paris, a queda de árvores nas estradas afetou o tráfego de trens regionais. Centenas de voos foram cancelados em toda Europa.

Na Holanda, 220 voos de, ou para, Amsterdã-Schiphol, o terceiro maior aeroporto da Europa, foram cancelados nesta segunda-feira. Na Alemanha foram cancelados mais de 700 voos.

A tempestade causou congestionamentos em mais de 600 quilômetros nas estradas holandesas durante as horas mais movimentadas da manhã desta segunda-feira.

Em Luxemburgo, os alunos das escolas de Ensino Médio e Fundamental não tiveram aula hoje, devido ao mau tempo.

Na Noruega, a tempestade, chamada de Elsa nesse país, pode causar grandes inundações esta semana, especialmente no sudoeste.

No litoral norueguês, o nível do mar pode subir até um metro acima do nível normal, com recordes esperados em alguns pontos, segundo o serviço de meteorologia da Noruega.