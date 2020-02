Noite do Oscar inicia com prêmio de ator coadjuvante para Brad Pitt

Brad Pitt levou neste domingo (9) o Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em "Era uma vez... em Hollywood", com o qual arrasou em toda a temporada de prêmios.

Pitt, que conquistou seu segundo Oscar, o primeiro em interpretação, superou Tom Hanks por "Um lindo dia na vizinhança", Anthony Hopkins por "Dois papas" e Al Pacino e Joe Pesci por "O Irlandês".

"Me disseram que tinha apenas 45 segundos aqui em cima, que é mais que o Senado deu a [o ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca] John Bolton esta semana", disse o ator, abrindo o seu discurso com uma crítica ao julgamento político que inocentou o presidente Donald Trump.

"Se Quentin (Tarantino) fizesse um filme sobre isso, no final os adultos fariam o correto", prosseguiu.

Pitt, que ganhou antes um Oscar como produtor de "12 anos de escravidão" em 2014, interpretou no filme atual o dublê e assistente de um ator em decadência (Leonardo DiCaprio).

Em seu discurso, o astro destacou que "é tempo de dar um pouco de amor a nossos coordenadores e equipes de dublês".

Os dublês têm feito campanha para ter sua própria categoria nos prêmios mais importantes do cinema, argumentando que sua contribuição é igual à dos editores de som ou dos artistas da maquiagem ou efeitos visuais, que são contemplados na cerimônia.

Em seguida, o longa de animação "Toy Story 4" levou o Oscar em sua categoria - a terceira estatueta dourada para a série de filmes dos estúdios Pixar sobre uma coleção de brinquedos, o valor da amizade e a aceitação das mudanças.

O celebrado longa sul-coreano "Parasita", com seis indicações, levou o Oscar de melhor roteiro original - seu primeiro na noite -, superando "Era uma vez... em Hollywood", "1917", "História de um Casamento" e "Entre Facas e Segredos".

Também indicado em seis categorias, "Jojo Rabbit" ficou com a estatueta de melhor roteiro adaptado, desbancando "Coringa", "O Irlandês", "Adoráveis Mulheres" e "Dois Papas".

"Hair Love" ficou com a estatueta de melhor curta de animação, superando "Kitbull", "Dcera", "Memorable" e "Sister".

O prêmio de melhor curta ficou com "The Neighbor's Wind", que disputava a estatueta com "Brotherhood", "Nafta Footbal Club" e "Sister".