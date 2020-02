Leão-marinho preso em corda é resgatado nas ilhas Galápagos

Um filhote de leão-marinho preso por uma corda no pescoço foi resgatado na ilha de Santa Cruz por guardas florestais do Parque Nacional Galápagos (PNG), informou a autoridade ambiental equatoriana no sábado.

O PNG, responsável pelo cuidado dessa reserva natural, indicou nas redes sociais que os socorristas que realizavam trabalhos de limpeza costeira na área "intervieram imediatamente para libertar o pequeno mamífero da corda mortal".

Nessas ilhas, localizadas a 1.000 km da costa do Equador, são conservadas uma dúzia de espécies de tartarugas de Galápagos (Chelonoidis), além de iguanas terrestres e marinhas, leões marinhos, uma grande diversidade de aves e o maior número de espécies endêmicas no planeta.

A entidade ambiental explicou que, durante o resgate, a mãe do leão-marinho teve que ser mantida com uma rede para "intervir e cumprir o objetivo".

O arquipélago de Galápagos serviu de laboratório para o naturalista inglês Charles Darwin por seu trabalho no desenvolvimento da teoria da evolução das espécies.

A reserva marinha da região insular - criada em 1998 para proibir a pesca industrial - também é um santuário de baleias desde 1990.