Prévias democratas ameaçadas

Eleitores em debate nas primárias promovidas em Iowa: após totalização dos resultados com dados imprecisos, presidente do Partido Democrata pede revisão da contagem (foto: CHIP SOMODEVILLA/AFP)















O presidente do Partido Democrata dos Estados Unidos, Tom Perez, pediu ontem a revisão dos resultados na primeira votação das primárias presidenciais, promovidas na segunda-feira em Iowa, depois que surgiram erros nos números parciais publicados.





"Já é suficiente. Para garantir a confiança das pessoas nos resultados, peço ao Partido Democrata de Iowa para começar imediatamente uma revisão", disse Perez. Ele não explicou, entretanto, que nível de verificação poderá pedir dos resultados.





Ontem, os candidatos Bernie Sanders e Pete Buttigieg se encontravam na frente, com uma ínfima diferença, com 97% dos votos computados. Buttigieg, o ex-prefeito moderado de South Bend, foi proclamado vitorioso mesmo antes da divulgação dos dados totais, aparecendo um pouco à frente de Sanders, líder da ala esquerdista do partido, segundo os levantamentos iniciais.





O senador, contudo, reduziu essa distância na noite de quarta-feira: com 97% da apuração, Sanders tinha 26,1% dos delegados, contra 26,2% para Buttigieg.





Primeira escala da corrida pela indicação presidencial democrata, os caucuses, como são chamadas as assembleias de eleitores filiados a um partido, nesse estado rural ocorreram de forma caótica devido a problemas de informática, adiando a divulgação dos resultados e gerando um mal-estar dentro do partido.





A representação partidária de Iowa decidiu verificar manualmente os números e vinha fazendo isso lentamente desde a terça-feira. No entanto, surgiram erros e incoerências no que era publicado on-line.





Os eleitores do Iowa deslocaram-se a cerca de 1.700 locais não só para votar na escolha de seu candidato, mas para participar em assembleias de cidadãos em que discutem, trocam argumentos e dividem-se em grupos de apoio aos postulantes a cargo eletivo.





ARRANCADA





O 'caucus' em Iowa foi a primeira etapa do processo que selecionará o adversário do atual presidente Donald Trump (Republicano) nas eleições presidenciais norte-americanas de novembro. Na terça-feira estão previstas serão chamados a participar na terça-feira, dia 11 de fevereiro, em eleições primárias no Estado de New Hampshire tanto para democratas como para os republicanos.