Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA continua a monitorar e avaliar o impacto potencial do Coronavírus no MWC Barcelona 2020. A GSMA confirma que ainda há um impacto mínimo no evento até o momento.O MWC Barcelona de 24 a 27 de fevereiro de 2020, irá atuar segundo o planejado, em todos os locais da Fira Gran Via Fira Montjuïc e La Farga L´Hospitalet, incluindo YoMo e Four Years From Now (4YFN).

A Espanha, a cidade de Barcelona e a GSMA esperam receber os participantes do MWC Barcelona 2020. O primeiro vice-prefeito de Barcelona, Jaume Collboni, garantiu na quarta-feira, 5 de fevereiro, que durante o MWC Barcelona haveria uma 'coordenação permanente' com autoridades de saúde, como medida preventiva contra o surto de coronavírus. Ele enfatizou em um evento de imprensa, o relacionamento estreito e coordenado entre instituições, a GSMA e as autoridades de saúde.

Como declarado anteriormente, a GSMA implementou muitas medidas para ajudar a reduzir a propagação do vírus e continua a adicionar outras ações regularmente. Em particular, há medidas adicionais de saúde que foram implementadas, incluindo:

-- Serviço médico e de segurança por telefone 24 horas a todos os participantes, operacional de 12 a 29 de fevereiro de 2020. Este número aparece na parte de trás dos crachás, no aplicativo do evento e na sinalização no local: +34 900 77 2020

-- Recomendações de higiene para hotéis em Barcelona, transporte público e privado, restaurantes e áreas de alimentação, etc.

-- A GSMA reforçou as repartições de primeiros socorros no local para ajudar os participantes

-- Planos desenvolvidos e alinhados com os Serviços da Autoridade de Saúde Pública que estejam sujeitos à aprovação da autoridade médica e de saúde.

A GSMA está desenvolvendo seus planos existentes a fim de proteger a saúde de nossos participantes, clientes e funcionários do MWC Barcelona. Colegas ao redor do mundo estão tomando medidas ativas para conter e diminuir a disseminação do vírus. Estas medidas incluem a adesão a recomendações da OMS e de outras autoridades de saúde, respeitando as restrições de viagem onde existam, na chegada antecipada à Espanha para dar tempo à auto-quarentena e garantir o acesso a máscaras.

As recomendações e fatos atualizados da OMS podem ser encontrados aqui: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance.

Mais atualizações da GSMA, respostas às perguntas mais frequentes e um resumo das medidas implementadas estão em nosso site e podem ser encontradas em www.mwcbarcelona.com.

