Trump: democratas não conseguem contar votos simples em Iowa; é um 'fiasco'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou de "fiasco" o atraso na divulgação dos resultados da primária democrata em Iowa, que o Partido Democrata creditou a um "controle de qualidade".



"Os democratas não conseguem contar votos simples em Iowa e acham que podem cuidar do nosso sistema de saúde", ironizou, em declarações na Casa Branca.



Hoje, análise do New York Times indicou que havia inconsistências nos votos reportados.