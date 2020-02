Ministro das Finanças da Escócia renuncia acusado de assediar um adolescente

O ministro das Finanças da Escócia, Dereck Mackay, anunciou sua renúncia nesta quinta-feira, dia em que teve de apresentar o orçamento do governo, depois que a imprensa revelou que assediava um adolescente na internet há meses.

De acordo com a edição escocesa do jornal The Sun, Mackay, 42, membro proeminente do Partido Nacionalista Escocês (SNP), entrou em contato pelo Instagram com um garoto de 16 anos que não conhecia.

Enviou 270 mensagens pelas redes sociais em um período de seis meses, desde agosto de 2019.

Dizia que o garoto era "bonito" e propôs sair para jantar e continuou suas propostas quando o adolescente lhe disse sua idade. Foi a mãe do menino quem tocou o alarme.

"Assumo total responsabilidade pelos meus atos. Agi como um idiota e lamento sinceramente", afirmou Mackay em comunicado.

O ministro regional pediu desculpas ao garoto e sua família. Disse que havia apresentado sua "renúncia com efeito imediato" à primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon.

"Seu comportamento não está de acordo com os padrões exigidos a um ministro", afirmou Sturgeon ao Parlamento escocês nesta quinta-feira, assegurando que Mackay também foi suspenso do SNP e de seu grupo parlamentar "à espera de uma investigação mais profunda".

Apresentado como favorito à sucessão de Sturgeon, Mackay tornou pública sua homossexualidade em 2013 quando se separou de sua esposa, com quem tem dois filhos, de acordo com o The Sun.