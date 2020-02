Petróleo se recupera após quatro sessões em queda

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira, após quatro sessões em queda, quando a Opep analisa o impacto do coronavírus da China na economia.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril aumentou 2,45%, e fechou a 55,28 no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o barril de WTI para março teve alta de 2,30%, a 50,75 dólares.

O mercado operou atento a discussões técnicas na Opep em sua sede de Viena para avaliar a situação do mercado e a queda de preços.

A expectativa é que os técnicos sugiram um novo corte de produção para defender o preço do barril cuja demanda está comprometida pelos problemas da China com o coronavírus.

A China é o primeiro importador mundial da commodity e compra mais de dois terços da produção da Opep e seus aliados.