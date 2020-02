Líbia perdeu quase US$ 1 bi por bloqueio de instalações petrolíferas

A Líbia perdeu quase um bilhão de dólares em três semanas, devido ao bloqueio das principais instalações de petróleo que causou uma queda na produção de mais de 80% - anunciou a Companhia Estatal de Petróleo (NOC) nesta quarta-feira (5).

Em 18 de janeiro, grupos aliados do marechal Khalifa Haftar, que trava um confronto com o governo de Trípoli reconhecido pela ONU, bloquearam as principais instalações do leste da Líbia.

Desde essa data até 3 de fevereiro, "a produção passou de mais de 1,2 milhão para 187.000 barris por dia", afirmou a NOC em seu site.

O bloqueio forçou a suspensão das exportações de petróleo nos terminais Brega, Ras Lanuf, Al-Sedra, Al-Hariga e Zuitina.

A suspensão causou "perdas estimadas em 931 milhões de dólares", disse a NOC, que pediu "o fim dos bloqueios irresponsáveis que violam as leis".

O impedimento do fornecimento em uma estação de bombeamento no sudoeste do país também causou a interrupção da produção em dois importantes campos de petróleo: o de Al-Charara e Al-Feel.

O petróleo é quase a única fonte de renda da Líbia, e os partidários de Haftar justificam seu bloqueio como um protesto contra a intervenção da Turquia no conflito do país, em apoio ao Governo da União Nacional (GNA) de Trípoli.