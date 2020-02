Comunicado do Business Wire :PLANETS Co., Ltd

O teamLab Planets TOKYO é um museu em Toyosu, na cidade de Tóquio, onde você caminha pela água e pode mergulhar em obras de arte enormes com os pés descalços. Um ano após sua abertura, em julho de 2018, mais de 1,25 milhão de visitantes de 106 países e regiões já estiveram no teamLab Planets TOKYO.

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi ©teamLab (Photo: Business Wire)

No teamLab Planets TOKYO, duas obras de arte do museu serão transformadas com flores de cerejeira por um tempo limitado, de 1º de março a 30 de abril de 2020.

Além disso, com a abertura do mercado de peixe de Toyosu e o Edomae Jokamachi nas proximidades, você pode desfrutar da gastronomia produzida com ingredientes frescos, colecionar lembranças da cultura japonesa e fazer compras locais.

-- Flores de cerejeira transformam duas obras de arte

Na obra Flutuando no universo cadente das flores, as flores desabrocham e mudam a cada minuto que passa, criando um universo de vida que se espalha pelo espaço. As flores de cerejeira caem no espaço artístico por um tempo limitado.

Em outra obra, Desenho sobre a superfície da água criado pela dança de koi e pessoas - Infinito, os visitantes caminham descalços pela água real, enquanto o koi nada pela superfície infinita da água. Quando o koi colide com as pessoas, elas desabrocham como flores de cerejeira. As flores que desabrocham mudam em tempo real de acordo com as mudanças sazonais do ano.

Acesse o site do teamLab Planets para mais informações:https://planets.teamlab.art/ Vídeo de destaque teamLab Planets: https://youtu.be/cqiv_FV8iT4

-- Experimente a imersão corporal em um espaço artístico imenso

O teamLab Planets é um museu onde você caminha pela água. O museu consiste em quatro amplos espaços de exposição com sete obras de arte distintas. As obras de arte se baseiam no conceito do coletivo artístico teamLab de "Imersão corporal".

Ao mergulhar o corpo inteiro com outras pessoas nessas enormes obras de arte de "imersão corporal", a fronteira entre o corpo e a obra de arte se dissolve, as fronteiras entre o eu, os outros e o mundo se tornam algo contínuo, e exploramos um novo relacionamento sem fronteiras entre nós e o mundo.

Os visitantes entram no museu descalços e ficam completamente imersos com outros visitantes nos amplos espaços artísticos.

-- Obras de arte transformadas com flores de cerejeira

Flutuando no universo cadente das floresteamLab, 2016-2018, Instalação digital interativa, Interminável, Som: Hideaki Takahashi

Obra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/ Vídeo: https://youtu.be/FzJ5svgIueQ

Um ano sazonal de flores que desabrocham e mudam com o tempo, a vida se espalha pelo universo.

Deite-se ou sente-se imóvel no espaço e, por fim, seu corpo flutua e você se dissolve no mundo das obras de arte.

A obra de arte é reproduzida em tempo real por um computador. Não é pré-gravada nem repetida. A interação entre o espectador e a instalação causa alterações contínuas na obra de arte.

As flores crescem, brotam, desabrocham e, com o tempo, as pétalas caem e as flores murcham e morrem. O ciclo de nascimento e morte continua eternamente.

O universo neste momento no tempo nunca poderá ser visto novamente.

Desenho sobre a superfície da água criado pela dança de koi e pessoas - InfinitoteamLab, 2016-2018, Instalação digital interativa, Interminável, Som: Hideaki Takahashi

Obra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/ Vídeo: https://youtu.be/SsRNptTOniw

Os peixes koi nadam na superfície da água que se estende até o infinito. Os visitantes podem entrar na água.

O movimento do koi é influenciado pela presença das pessoas na água e também de outros koi. Quando colidem com as pessoas, os peixes se transformam em flores e se dispersam. Ao longo de um ano, as flores que desabrocham mudam de acordo com as estações.

A trajetória do koi é determinada pela presença de pessoas e essas trajetórias traçam linhas na superfície da água.

A obra é reproduzida em tempo real por um computador. Não é pré-gravada nem repetida. A interação entre o espectador e a instalação causa alterações contínuas na obra de arte. Os visuais anteriores não podem ser replicados e nunca ocorrerão novamente.

-- Visão geral do museu

teamLab Planets TOKYOEndereço: teamLab Planets TOKYO, Toyosu 6-1-16, Koto, Tóquio Horários de funcionamento: Segunda-feira a quinta-feira 10h-19h Sexta-feira 10h-21h Sábado e véspera de feriado 9h-21h Domingo e feriado 9h-19h *Última entrada 30 minutos antes do fechamento. *Horários especiais - sexta-feira, 20 de março a sábado, 4 de abril: 9h-21h *Horários especiais - domingo, 5 de abril: 9h-19h Fechado: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 Quinta-feira, 12 de março de 2020 Segunda-feira, 6 de abril de 2020 Terça-feira, 14 de abril de 2020 Quarta-feira, 15 de abril de 2020 Admissão: Adultos (maiores de 18 anos) JPY 3.200,00 Estudantes universitários/especializados JPY 2.500,00 Estudantes do ensino fundamental II/ensino médio JPY 2.000,00 Crianças (de 4 a 12 anos) JPY 800,00 Idosos (a partir de 65 anos) JPY 2.400,00 Desconto para pessoas com deficiência JPY 1.600,00

Site teamLab Planets: https://planets.teamlab.art/ Bilheteria teamLab Planets TOKYO: https://teamlabplanets.dmm.com *Preços e horários estão sujeitos a alterações. Verifique o site oficial antes de visitar o museu.

-- Estande de alimentos gerenciado em conjunto

Tudo está em suas mãos- Horários - Segunda-feira - quinta-feira 10h-18h Sexta-feira 10h-20h Sábado e véspera de feriado 10h-20h Domingo e feriado 10h-18h - Fechado - O mesmo que teamLab Planets *O estabelecimento pode estar fechado em casos de condições climáticas extremas. Para mais informações, acesse: https://planets.teamlab.art/tokyo/foodstand

PLANETS Co., Ltd.A entidade administradora responsável pelas operações das instalações do teamLab Planets TOKYO e dos restaurantes associados. Endereço: Tokyo Nihonbashi Tower 26F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo, Tóquio Representante: Takumi Nomoto

teamLabteamLab (f. 2001) é um coletivo artístico internacional, um grupo interdisciplinar composto de vários especialistas, como artistas, programadores, engenheiros, animadores de computação gráfica, matemáticos e arquitetos cuja prática colaborativa busca navegar pela confluência de arte, ciência, tecnologia e mundo natural.

O teamLab visa explorar a relação entre o eu e o mundo e novas percepções através da arte. Para entender o mundo à sua volta, as pessoas o separam em entidades independentes com limites percebidos entre elas. O teamLab busca transcender esses limites na nossa percepção do mundo, do relacionamento entre o eu e o mundo e da continuidade do tempo. Tudo existe numa continuidade de vida longa, frágil, mas milagrosa e sem fronteira.

O teamLab foi tema de inúmeras exposições em locais em todo o mundo, incluindo Nova York, Londres, Paris, Singapura, Vale do Silício, Pequim, Taipé e Melbourne, entre outros. O museu permanente teamLab Borderless foi inaugurado em Odaiba, Tóquio, em junho de 2018, e o teamLab Borderless Shanghai, no distrito de Huangpu, Xangai, em 5 de novembro de 2019. O amplo espaço para imersão corporal do teamLab Planets, em Toyosu, Tóquio, está em exibição até o outono de 2020 (Japão). O mais recente museu permanente, o teamLab SuperNature, em Macau, será inaugurado em março de 2020.

As obras da teamLab estão na coleção permanente da Art Gallery of New South Wales, Sidney; Art Gallery of South Australia, Adelaide; Asian Art Museum, San Francisco; Asia Society Museum, Nova York; Borusan Contemporary Art Collection, Istambul; National Gallery of Victoria, Melbourne; e Amos Rex, Helsinque.

A teamLab é representada pela Pace Gallery.

teamLab: https://www.teamlab.art/ Instagram:https://instagram.com/teamlab/ Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc Twitter: https://twitter.com/teamLab_net YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

Wang Li-Keng Relações públicas, PLANETS Co., Ltd. E-mail: pr-info@planets.art Cobertura adicional: https://goo.gl/forms/fqn8DmGV8WWIntP53

