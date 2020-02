Baby Yoda vai ganhar mais destaque na nova temporada da série 'Mandalorian'

A Disney aumentará a presença de Baby Yoda na próxima temporada da série "The Mandalorian", que estreia em outubro, disse o CEO da empresa, Bob Iger, nesta terça-feira, indicando a possibilidade de uma série independente - ou "spinoff" - com o adorável personagem que se transformou em febre na internet.

A produção de ação de baseada no universo de "Star Wars" foi lançada no ano passado na plataforma de streaming de vídeo Disney +, seduzindo críticos e fãs da saga de ficção científica.

Para "Star Wars, "a prioridade é televisão nos próximos anos", disse o presidente da maior empresa de entretenimento do mundo durante uma teleconferência com analistas financeiros.

Iger declarou que "The Mandelorian" ampliará seu espectro, "incluindo a possibilidade de integrar novos personagens" que por sua vez podem ter suas próprias séries independentes.

"The Mandalorian" conta a história de um misterioso caça-recompensas interpretado por Pedro Pascal ("Game of Thrones") que vaga pelas áreas sem lei da galáxia em busca de trabalho mercenário.

Durante a primeira temporada, o personagem principal criou um vínculo com uma pequena e adorável criatura chamada oficialmente "The Child", mas apelidada de Baby Yoda pelos fãs na internet.

A travessa criatura verde travessa inspirou milhares de memes, superando as eleições primárias democratas nos assuntos mais procurados na web.

Este personagem "conquistou o mundo", causando "uma recepção sensacional", disse Iger.

"Sabemos que existem grandes expectativas para a gama de produtos Baby Yoda que serão lançados nos próximos meses", acrescentou.

Iger lembrou que outras séries baseadas no universo "Star Wars" estão em preparação, como a que marcará o retorno de Ewan McGregor no papel de Obi-Wan Kenobi, bem como um "prequel" do filme "Rogue One".