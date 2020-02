'Candidato zebra' lidera indicação para enfrentar Trump nas eleições americanas

(foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

na votação nominal pela indicação do candidato democrata à Casa Branca em Iowa, segundo resultados parciais do Partido Democrata, que situame o favorito, Joe Biden, em quarto.

O partido informou que com 62% dos distritos das assembleias cidadãs registrados, Buttigieg, de 38 anos, ex-prefeito de South Bend, Indiana, liderava com 26,9%, seguido dos progressistas Sanders (senador por Vermont), com 25,1%, e

Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama, tinha 15,6%.

Os resultados foram divulgados cerca de 21 horas depois de os eleitores de Iowa se reunirem nos 'caucuses' que dão início à corrida para decidir quem vai enfrentar o presidente Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.