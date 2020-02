Grupo LVMH obtém aval de acionistas da joalheria Tiffany para comprá-la

Os acionistas da Tiffany aprovaram nesta terça-feira (4) a compra da famosa joalheria americana por parte da gigante de luxo, LVMH, pelo valor recorde de 16,2 bilhões de dólares, informou em um comunicado à imprensa o grupo do bilionário francês Bernard Arnault.

"Esta aprovação representa um passo significativo no processo de aquisição da Tiffany", que "goza de uma herança e um posicionamento únicos no mundo da alta joalheria, símbolo de amor no mundo todo", celebrou Arnault.

Em uma reunião extraordinária, nesta terça, os acionistas da casa nova-iorquina "votaram em grande maioria a favor" da operação, segundo o comunicado à imprensa do grupo francês.

A LVMH destaca que a concretização definitiva da transação está programada para meados de 2020, "sob reserva da obtenção das aprovações regulatórias e outras condições que são habituais".

A joalheria emprega mais de 14 mil pessoas e conta com uma rede de mais de 320 lojas, que administra diretamente, sem passar pelas multimarcas do varejo.

Fundada em 1837, a casa nova-iorquina buscou por anos modernizar sua imagem e, desta forma, atrair uma clientela mais jovem.

Graças à Tiffany, a LVMH - que tem, entre suas marcas de joias, a Bulgari e a Chaumet - poderá competir melhor no setor de luxo, o único no qual não ocupa o primeiro posto, diante de sua suíça Richemont, proprietária das marcas Cartier e Van Cleef & Arpels.

Entre todas suas atividades, a número um mundial do luxo bateu um recorde, totalizando faturamento de 53,7 bilhões de euros e um lucro líquido de 7,17 bilhões.