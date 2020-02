Piloto de avião ucraniano avisou controle que tinha sido atingido por míssil

O Irã anunciou ontem que não compartilhará mais provas com a equipe da Ucrânia que investigava a derrubada de um avião no mês passado, em que 176 pessoas morreram, nos arredores de Teerã, depois do vazamento de uma gravação. O fim da colaboração foi motivado pela divulgação pela imprensa de uma gravação de conversa do piloto da aeronave com os controladores aéreos iranianos, no momento da derrubada.



O diálogo, em que o piloto avisa que um míssil atingiu o avião, desmonta a versão do Irã de que não sabia que a aeronave da Ukraine International tinha sido abatida. "Eles sabiam desde o início que o avião foi derrubado", disse o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski. (com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.