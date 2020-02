Boris Johnson diz que o Reino Unido não fará concorrência desleal à UE

O Reino Unido se compromete a não fazer concorrência desleal à União Europeia (UE), como teme Bruxelas, depois do Brexit, afirmou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson ao apresentar sua visão sobre a futura relação entre seu país e os 27.

"Não faremos nenhuma concorrência desleal, nem comercial, nem econômica e ambiental", declarou o chefe de Governo conservador, que se comprometeu a não reduzir as normas europeias.

Ao mesmo tempo, Boris Johnson rejeitou qualquer alinhamento às regras europeias como contrapartida "ao livre comércio".

"Vamos a insistir para que a União Europeia faça tudo como nós, como preço do livre comércio? Claro que não", disse o primeiro-ministro britânico.

"Não vejo a necessidade de nos obrigarmos a um acordo com a UE. Restauraremos nossa plena soberania sobre nossas fronteiras, a imigração, a concorrência, as normas que regem os subsídios, abastecimentos, a proteção de dados", insistiu.

Johnson considerou ainda que a cooperação com os europeus nas áreas de defesa e política externa não precisa "necessariamente de um tratado".

A União Europeia advertiu contra qualquer tentação de concorrência desleal e afirmou que estava disposta a negociar um "acordo comercial muito ambicioso".

Este acordo pretende, em particular, eliminar todos os direitos alfandegários e todas as cotas sobre os produtos negociados com o bloco, indicou o negociador europeu para o Brexit, Michel Barnier.