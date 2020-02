Polícia de Londres diz que três pessoas ficaram feridas em ataque a facadas

A polícia atirou e matou um homem no sul de Londres após ele ferir pelo menos três pessoas em ataque a facadas neste domingo, de acordo com o departamento policial da cidade. Uma das três vítimas do ataque corre risco de vida, também segundo polícia.



O ataque no bairro de Streatham, na capital do Reino Unido, foi diferente dos casos parecidos que aconteceram recentemente. Os anteriores foram próximos a locais famosos no centro da cidade - há dois meses, por exemplo, duas pessoas morreram após serem esfaqueadas em local próximo à London Bridge. "As circunstâncias estão sendo examinadas", afirmou a Polícia Metropolitana pelo Twitter sobre o ataque deste domingo. "O incidente foi declarado como relacionado ao terrorismo."



Uma das testemunhas, Karker Tahir, disse ao canal de televisão Sky News que policiais disfarçados perseguiram o responsável pelos ataques na principal rua comercial do bairro. "Eles diziam 'pare, pare'", afirmou Tahir. "Mas ele não parou, e então eu vi que atiraram três vezes. Foi horrível de ver. O homem estava no chão e parecia que ele tinha algo que a polícia disse que poderia ser um dispositivo", completou. A testemunha disse também que a polícia pediu para que pessoas saíssem de lojas porque o homem tinha uma bomba em sua mochila.