Suspeito de ataque a facadas em Londres estava com explosivo falso, diz polícia

A polícia de Londres afirmou que o suspeito de ataque a facadas neste domingo estava usando um explosivo falso quando policiais o mataram. Oficiais disseram acreditar que o ataque em uma rua do sul de Londres, no bairro de Streatham, tenha ligações com terrorismo islâmico.



De acordo com a polícia, duas pessoas foram esfaqueadas e uma se feriu com vidro. Policiais estavam na cena do crime neste sábado por causa de uma "operação proativa antiterrorismo", afirmou a polícia, sem dar mais detalhes.



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, elogiou a polícia. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, pediu determinação à comunidade diante de mais um ataque. "Terroristas tentam nos dividir e destruir nossa forma de vida", disse ele. "Aqui em Londres, nunca deixaremos que eles consigam."