Bulgária apreende meia tonelada de cocaína procedente da Colômbia

As autoridades da Bulgária apreenderam meia tonelada de cocaína procedente da Colômbia, escondidas em dois caminhões com frutas cítricas, informaram fontes oficiais neste domingo.

A droga, encontrada na sexta-feira, estava dividida em pequenos pacotes de 100 gramas escondidos em 6.700 caixas com frutas, disse o chefe de gabinete do ministro do Interior, Ivaylo Ivanov.

As autoridades prenderam duas pessoas por "participação em um grupo de crime organizado pelo tráfico de cocaína da Colômbia para a Bulgária".

Um dos presos é ex-diretor da Agência de Fronteiras da cidade búlgara de Sofia.

A Bulgária e a vizinha Romênia são consideradas pontos-chave de trânsito da cocaína da América Latina para a Europa Ocidental, mas, neste caso, os investigadores acreditam que a droga tinha como destino o mercado búlgaro.