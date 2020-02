Opep convoca reunião sobre novo coronavírus

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia realizarão uma reunião técnica na terça e quarta-feira em Viena para discutir a queda nos preços do petróleo após a epidemia do novo coronavírus, disse à AFP neste domingo uma fonte próxima à organização.

"Esta previsto um encontro de um comitê técnico misto (JTC) para terça e quarta-feira" em Viena, onde fica a sede da Opep, explicou essa fonte.

Os preços do petróleo caíram acentuadamente desde o início do ano devido à crescente preocupação com a economia da China, afetada pela epidemia de um novo coronavírus que apareceu no centro daquele país.