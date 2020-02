Incêndios destroem mais residências, mesmo com ameaça menor na Austrália

Dezenas de residências ficaram destruídas pelo fogo durante a noite de sábado para domingo no sudeste da Austrália, embora a ameaça dos incêndios tenha diminuído para o Estado de Nova Gales do Sul e na região da capital do país, Camberra, segundo as autoridades. O Serviço de Bombeiros Rurais de Nova Gales do Sul tinha ainda que avaliar os estragos na região de Bega Valley, 240 quilômetros ao sul de Camberra, disse a prefeita Kristy McBain.



"Foram perdidas mais moradias", lamentou. "Provavelmente falamos de dezenas delas. Queremos assegurar de que seguimos apoiando nossa comunidade. Este incêndio ainda não terminou", advertiu. Mais de 400 casas foram incendiadas no vale nesta temporada de incêndios, segundo ela.



O Serviço Rural de Bombeiros de Nova Gales informou neste domingo em comunicado que não confirmava relatos da imprensa sobre a perda de casas perto do povoado de Bumbalong, 92 quilômetros ao sul de Camberra.



O incêndio mais perigoso ameaçava o sul de Camberra e o povoado próximo de Tharwa. Até este domingo, o fogo havia destruído 55 mil hectares de bosques e terras agrícolas em um perímetro de 148 quilômetros, segundo a Agência de Serviços de Emergência do Território da Capital Australiana. As autoridades recomendaram no domingo que os moradores próximos a áreas com fogo estejam em alerta. "O fogo continuava ativo nesta manhã. Ainda nos esperam dias e talvez semanas de luta contra os incêndios", disse à imprensa o ministro-chefe para o Território da Capital Australiana, Andrew Barr.



Os diversos incêndios que assolam a Austrália desde setembro provocaram 33 mortes, destruíram mais de 3 mil moradias e arrasado mais de 10,6 milhões de hectares (26,2 milhões de acres). Fonte: Associated Press.