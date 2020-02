Carro invade resort do presidente Trump após perseguição policial

Os policiais de Palm Beach tomaram um susto ontem quando um carro furou o esquema de segurança do resort de Mar-a-Lago, residência do presidente Donald Trump, no sul da Flórida. Após tiros disparados contra o veículo e de uma perseguição cinematográfica, Hannah Roemhild, uma mulher de 30 anos, foi presa.



A confusão começou às 11h30 13h30 em Brasília) bem distante da propriedade de Trump. A polícia havia sido chamada para deter uma mulher visivelmente alterada que dançava no teto do carro. De acordo com o xerife Ric Bradshaw, do Condado de Palm Beach, quando os policiais chegaram, ela fugiu.



Durante a perseguição, Hannah acabou tomando o caminho de Mar-a-Lago. Ela chegou a furar dois bloqueios de segurança, dirigindo na contramão, a mais de 110 quilômetros por hora. "Naquele momento, ninguém tinha ideia da quantidade de vidas que ela havia colocado em perigo", disse o xerife.



Hannah só parou quando chegou a um motel, desceu do carro e tentou fugir a pé. Correndo, um policial a derrubou e deu ordem de prisão. "Não foi nenhum ato terrorista", afirmou Bradshaw. "Ela estava sob efeito de alguma coisa." Segundo ele, havia uma outra mulher no banco do carona, que também foi detida.



Segundo a imprensa local, Hannah Roemhild é uma cantora de ópera de Connecticut que costuma postar mensagens contra o presidente no Facebook. Filiada ao Partido Democrata, ela é eleitora do senador Bernie Sanders e não tem passagem pela polícia. De acordo com o xerife, apesar dos tiros disparados contra o veículo, ela teve sorte de não se ferir durante a perseguição.



Este não é o primeiro episódio envolvendo uma tentativa de invasão de Mar-a-Lago. Em dezembro, policiais de Palm Beach detiveram Jing Liu, chinesa de 56 anos, por invadir a residência do presidente, que também não estava presente. Em março de 2019, a também chinesa Yujing Zhang tentou a mesma façanha. Ela carregava um pen drive com um "malware", programa usado por hackers para invadir computadores e roubar os dados armazenados. Zhang foi condenada a 8 meses de prisão. (Com agências internacionais)