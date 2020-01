Coronavírus faz real se depreciar perante o dólar

Nesta sexta-feira, o real bateu um mínimo histórico em relação ao dólar, negociado acima de 4,28 reais, e a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,53%, devido à aversão ao risco nos mercados provocada pela epidemia de um novo coronavírus surgido na China. `

O dólar chegou a ser negociado a R$ 4,289, mas à tarde recuou um pouco e no fechamento dos mercados estava a R$ 4,282, com uma depreciação de 0,92% da moeda brasileira com relação ao fechamento de quinta, quando o dólar era negociado a R$ 4,243.

A desvalorização da moeda brasileira acentuou-se nos últimos meses - em novembro passado, o dólar estava em 4,20 reais -, acelerando com o surgimento do coronavírus em janeiro. Alguns analistas projetam o dólar a R$ 4,30.

"Não acho que exista um limite para a valorização do dólar, até porque o Banco Central tem uma política bastante ortodoxa de não intervenção no câmbio, porém, de acordo com a gravidade dessa epidemia, o valor da moeda americana pode até transpor os R$ 4,30", avalia Fernando Bergallo, diretor de câmbio da FB Capital.

No mercado de ações, o índice Ibovespa em São Paulo caiu 1,81%, para às 15H30. Entre as empresas mais afetadas estavam a distribuidora de combustíveis Ultrapar (-2,85%), a mineradora Vale (-2,97%) e as ações ordinárias da estatal Petrobras (-2,48%).

O novo coronavírus detectado inicialmente na cidade de Wuhan já afetou cerca de 10.000 pessoas e matou mais de 200 na China. No exterior, cem pacientes foram diagnosticados em cerca de vinte países. No Brasil, existem doze casos suspeitos, aguardando diagnóstico.