Erdogan ameaça recorrer à força militar na Síria

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciou nesta sexta-feira (31) a "crueldade" do governo sírio para com seu povo e ameaçou voltar a recorrer à "força militar" na Síria, onde as forças leais a Bashar al-Assad continuam avançando no último reduto rebelde de Idlib.

"Não vamos tolerar a crueldade do regime com seu próprio povo e seus ataques, que provocam derramamentos de sangue e ameaçam nosso país com uma nova onda de migrantes", declarou Erdogan em um discurso frente a correligionários de seu partido, em Ancara.

"Nós, a Turquia, queremos sinceramente a estabilidade da Síria e a segurança para seu povo e não hesitaremos em fazer o que for necessário, inclusive recorrer à força militar", acrescentou.