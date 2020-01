Rússia retira acusação contra três irmãs parricidas

Os advogados de defesa das três irmãs russas que mataram o próprio pai após anos de abuso e violência sexual anunciaram, nesta sexta-feira (31), que a Promotoria pediu que as acusações de homicídio fossem retiradas, pois agiram em legítima defesa.

Krestina, Angelina e Maria Khachaturyan esfaquearam e espancaram o pai Mikhail com um martelo até a morte, enquanto ele dormia em sua casa em Moscou. Tinham 19, 18 e 17 anos na época.

"O gabinete do procurador-geral ordenou que os investigadores reavaliassem as acusações contra as irmãs Jachaturyan", disse o advogado de defesa Alexei Parchin à AFP.

O caso Khachaturyan na Rússia se tornou um símbolo do mal da violência doméstica e da indiferença das autoridades.

Em 2017, a Rússia descriminalizou os tipos de violência doméstica, exceto os mais graves. A polícia geralmente não intervém, mesmo em casos de maior gravidade.