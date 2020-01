Na Bolívia, Evo Morales avalia ser candidato a vaga no Legislativo

O ex-presidente boliviano Evo Morales afirmou nesta quinta-feira, 30, que estuda voltar à Bolívia e não descartou a possibilidade de se candidatar a deputado ou senador nas eleições de 3 de maio. "Estamos avaliando juridicamente como fazer", disse em entrevista à rádio El Destape. Evo afirmou ainda que líderes de seu partido, o Movimento ao Socialismo, lhe pediram que concorresse ao Congresso pelo Departamento de Cochabamba. Os advogados do ex-presidente dizem que nada impede que Evo seja candidato. (Com agências internacionais).



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.