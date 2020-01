O Reino Unido, que sai oficialmente nesta sexta-feira da União Europeia, continuará sendo um "sócio e um país amigo", mas UE será "muito lúcida e muito firme" nas próximas negociações com Londres, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Desejamos conservar a relação mais estreita possível com o Reino Unido, mas quanto mais desejarem separar-se dos padrões europeus, menos acesso terão ao nosso mercado interno", declarou em uma entrevista à rádio francesa RTL.

"Quando você deixa de pertencer ao clube da União Europeia, há consequências", disse.

"O Reino Unido não vira um adversário, é um sócio e um país amigo, mas seremos muito lúcidos e muito firmes: a partir do momento em que o Reino Unidos tentar desenvolver uma estratégia de 'dumping' para tentar prejudicar as economias europeias, não aceitaremos", insistiu.

Londres deseja que as negociações sobre a futura relação com a UE nas áreas comercial e de segurança sejam concluídas até o fim do ano.

"É um prazo curto", disse Michel. "Existe a possibilidade, mas é prematuro falar sobre isto hoje, de prolongar as negociações. Veremos que atitude tomar conforme o processo avançar", disse.

Michel admitiu que esta sexta-feira é "um momento triste" e que o Brexit foi um sinal de alarme para todos os países membros.

Os países europeus "estão dispostos a trabalhar para tentar cooperar mais, trabalhar juntos para que possamos virar campeões da economia verde (...), donos de nossa própria segurança", completou.