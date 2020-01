O preço do petróleo fechou nesta quinta-feira com uma forte queda, arrastado pela propagação do coronavírus na China e suas consequências na demanda do maior importador mundial de hidrocarbonetos.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em março caiu 1,52 dólar, equivalente a 2,5%, fechando a 58,29 dólares, o valor mais baixo desde outubro.

Em Nova York, um barril de WTI para entrega em março teve queda de 1,19 dólar, 2,2%, a 52,14 dólares, o nível mais baixo desde agosto.