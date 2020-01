Na Bolívia, depoimento de aliado de Evo Morales é suspenso

O Ministério Público da Bolívia suspendeu nesta quarta-feira, 30, o depoimento de Luis Arce, ex-ministro do presidente Evo Morales, em um caso de desvio de verba de um fundo público para programas indígenas. Arce, que lidera as pesquisas para as eleições presidenciais, foi notificado do depoimento na terça-feira (29) e deveria prestar esclarecimentos quarta. A Promotoria diz que está revendo a apuração. (Com agências internacionais).



