Imigrantes de Honduras formam nova caravana para os EUA

Uma nova caravana de imigrantes com destino aos Estados Unidos está sendo organizada por meio de redes sociais em Honduras, dias após autoridades mexicanas prenderem e deportarem cidadãos centro-americanos que tentavam cruzar o país para chegar aos EUA. A nova caravana, que já teria ao menos 500 pessoas, sairia de Honduras na manhã desta sexta-feira, 31. O governo mexicano não comentou. (Com agências internacionais).



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.