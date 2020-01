Esposa de Kobe Bryant diz estar 'completamente arrasada' pela morte dele e da filha

A esposa de Kobe Bryant escreveu nesta quarta-feira (29) numa rede social que está "completamente arrasada" pela morte do astro do basquete e de sua filha de 13 anos num acidente de helicóptero no último domingo.

"Estamos completamente arrasados com a súbita perda de meu adorável marido, Kobe - o incrível pai de nossos filhos; e minha linda e doce Gianna - uma filha afetuosa, atenciosa e maravilhosa, e maravilhosa irmã de Natalia, Bianka e Capri", escreveu Vanessa Bryant em sua conta no Instagram.

"Não há palavras suficientes para descrever nossa dor no momento. Me conforta saber que Kobe e Gigi sabiam que eles eram tão amados. Fomos incrivelmente abençoados por tê-los em nossas vidas. Eu gostaria que eles estivessem conosco para sempre", acrescentou Bryant, com quem Kobe se casou em 2001.

"É impossível imaginar a vida sem eles. Mas acordamos a cada dia, tentando continuar porque Kobe e nossa garota Gigi iluminam o caminho para nós", escreveu a esposa do astro do basquete.

O helicóptero Sikorsky S-76 caiu na manhã de domingo, na área montanhosa em Calabasas, a sudoeste de Los Angeles, e levava Bryant, 41 anos, do condado de Orange, onde morava, até sua academia esportiva Mamba em Thousand Oaks, onde sua filha disputaria uma partida de basquete.

Além do astro do Los Angeles Lakers e de sua filha, outras sete pessoas que estavam a bordo da aeronave faleceram no acidente.

Bryant ganhou cinco títulos da NBA com o Lakers, equipe na qual ele atuou durante os 20 anos como jogador profissional.

Ex-jogador conquistou um Oscar em 2018 pelo curta de animação "Dear Basketball", baseado em um poema que ele próprio escreveu sobre sua história no esporte. jt/cl/lca