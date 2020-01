Esposa de Kobe Bryant diz estar 'completamente arrasada' pela morte dele e da filha

A esposa de Kobe Bryant disse nesta quarta-feira (29) que está "completamente arrasada" pela morte do astro do basquete e de sua filha de 13 anos num acidente de helicóptero no último domingo.

"Estamos completamente arrasados com a súbita perda de meu adorável marido, Kobe - o incrível pai de nossos filhos; e minha linda e doce Gianna - uma filha afetuosa, atenciosa e maravilhosa, e maravilhosa irmã de Natalia, Bianka e Capri", escreveu Vanessa Bryant em sua conta no Instagram.

O helicóptero Sikorsky S-76 caiu na manhã de domingo, na área montanhosa em Calabasas, a sudoeste de Los Angeles, e levava Bryant, 41 anos, do condado de Orange, onde morava, até sua academia esportiva Mamba em Thousand Oaks, onde sua filha disputaria uma partida de basquete.

Além do astro do Los Angeles Lakers e de sua filha, outras sete pessoas que estavam a bordo da aeronave faleceram no acidente.