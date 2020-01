Wall Street fecha quase estável após decisão do Fed

Wall Street fechou quase estável nesta quarta-feira, após a decisão já esperada do Federal Reserve (Fed) de manter as taxas de juros intactas.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,04%, a 28.734,45, e o tecnológico Nasdaq avançou 0,06%, a 9.275,16. Contudo, o S&P; 500 recuou 0,09%, a 3.273,40 pontos.

Entre os melhores desempenhos do dia está a General Electric, cuja ação foi avaliada em 10,32%, graças ao bom resultado trimestral de sua área de energia.

A Boeing subiu 1,32%, apesar de anunciar seu primeiro prejuízo anual em 22 anos devido à imobilização de suas aeronaves MAX. No entanto, o custo dos encargos relacionados à crise do MAX foi menor do que o esperado pelos analistas.

A Apple, que apresentou nesta terça-feira o melhor resultado trimestral de sua história, e seus papéis subiram 2,09%.