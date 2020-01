Howard Buffet doa US$ 46 milhões para ex-cocaleiros da Colômbia

O milionário americano Howard Buffet doará 46 milhões de dólares para ajudar camponeses que destruíram seus narcocultivos em uma das regiões com mais plantios ilegais da Colômbia, anunciaram o filantropo e o governo nesta quarta-feira (29).

Os recursos serão investidos na construção de vias rurais em Tibú, na região colombiana do Catatumbo, no departamento de Norte de Santander (na fronteira com a Venezuela) para que os camponeses que substituíram seus cultivos possam comercializar produtos como o cacau.

O investimento será "para ajudar a que os produtores de cacau desta região tenham compradores nos mercados internacionais", disse o presidente Iván Duque no município de Tibú.

Howard Buffet, filho do milionário americano Warren Buffet, anunciou a intenção de seguir apoiando com recursos a Colômbia e o governo Duque que, segundo ele, está se distanciando do conflito rumo à paz.

"Trabalhamos duro para impulsionar também a substituição de cultivos ilegais e sabemos que uma produção de meios legais não é nada sem os caminhos apropriados", disse o filantropo, que através de sua fundação apoia projetos em El Salvador, Quênia e Tanzânia.

Até 2018, Catatumbo era a segunda região com mais narcocultivos da Colômbia, o principal produtor mundial de cocaína, segundo o mais recente informe da ONU.

Diferentes grupos armados disputam o controle dos 33.598 hectares de cultivos de folha de coca, que serve de matéria-prima à cocaína consumida principalmente em Estados Unidos e Europa.