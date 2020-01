Comunicado do Business Wire :Upstream

Empresa líder em tecnologia de mobilidade, Upstream, foi selecionada para um prestigiado Prêmio Global de Mobilidade (GLOMO) da GSMA no Congresso Mundial de Mobilidade (MWC) em Barcelona em fevereiro. O Zero-D da Upstream foi selecionado por disponibilizar acesso à Internet móvel a 250 milhões de clientes sem dados em mercados emergentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200129005695/pt/

Zero-D has been shortlisted for a 2019 GLOMO Award in the category: Tech 4 Good, Best Mobile Innovation In Emerging Markets (Photo: Business Wire)

"Em muitos países em desenvolvimento", disse o Diretor de Produto & Estratégia da Upstream, Kostas Kastanis, "um telefone celular é o único modo de as pessoas se conectarem à Internet. Em países como a República Democrática do Congo, ler notícias online pode custar cerca de um terço da renda de uma família inteira. Serviços online essenciais estão fora de alcance na maior parte do tempo."

A falta de dados e a impossibilidade de recarregar significa que dois bilhões de usuários móveis no mundo em desenvolvimento em geral estão desconectados em 50% do tempo. O Zero-D resolve este problema diretamente, permitindo que os clientes continuem acessando a Internet, mesmo que possuam saldo zero de crédito em suas contas de telefone celular pré-epago que dominam nos mercados emergentes. Em parceria com operadoras de telefonia móvel, o Zero-D oferece acesso gratuito à Internet por meio de um portal financiado inteiramente por publicidade. No portal, os usuários têm acesso ilimitado a um mecanismo de pesquisa, um serviço global e localizado de notícias bem como uma plataforma de mensagens, com funcionalidades adaptadas às especificações da operadora de telefonia móvel.

"O Zero-D é para nós tanto uma missão quanto um negócio", disse Kastanis. "Estamos orgulhosos de que os juízes dos GLOMOs 2020 tenham reconhecido que já estamos fazendo uma diferença cotidiana tangível a um grande número de pessoas.

Atendendo a um mercado de 250 milhões de usuários, o Zero-D já foi implantado nos mercados da África e da América do Sul. Os benefícios para operadoras de telefonia móvel parceiras são múltiplos, pois são capazes de gerar receita com publicidade, adquirindo um novo canal de engajamento para se comunicar diretamente com seus clientes, e podendo agilizar as oportunidades de venda de dados, além de proteger seus usuários contra fraudes.

A Upstream estará apresentando o Zero-D no MWC Barcelona 2020 no pavilhão 5, estande 5B20.

-FIM-

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200129005695/pt/

Chevaan Seresinhe Relações Públicas da Sonus E: upstream@sonuspr.com T: +44 20 3751 0330

Sofia Marinou Comunicações Corporativas da Upstream E: sofia.marinou@upstreamsystems.com T: +30210 6618532

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.