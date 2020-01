Casa Branca proíbe publicação do livro de Bolton

A Casa Branca informou ao ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton que o manuscrito de seu livro parecia conter "quantidades significativas de informações confidenciais" e por isso não autorizaria sua publicação em sua forma atual.



A carta do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca para o advogado de Bolton, Charles Cooper, citada pela agência Reuters, afirma que o manuscrito continha material considerado "MUITO SECRETO". "De acordo com a lei federal e os acordos de confidencialidade que seu cliente assinou como condição para obter acesso a informações confidenciais, o manuscrito não pode ser publicado ou divulgado sem a exclusão dessas informações sigilosas", diz a carta. (Com agências internacionais)