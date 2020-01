Parlamento Europeu aprova acordo do Brexit

O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira, 29, o acordo do Brexit negociado pelo bloco com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, como era esperado.



Com isso, o Reino Unido deve deixar de integrar a União Europeia (UE) na noite de sexta-feira, às 20h de Brasília, ou meia-noite pelo horário local de Bruxelas. / Com informações da Dow Jones Newswires