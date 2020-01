Comunicado do Business Wire :Kioxia Holdings Corporation

A Kioxia Holdings Corporation anunciou hoje que o Conselho de Administração nomeou Nobuo Hayasaka como Presidente e CEO da empresa, com vigência imediata. O Dr. Hayasaka atua como Presidente em exercício e CEO desde 12 de julho de 2019, durante a licença médica do ex-presidente e CEO Yasuo Naruke.

O Dr. Naruke notificou o Conselho de Administração da empresa sobre seu desejo de deixar o cargo de Presidente, CEO e membro do conselho, já que continua concentrando em sua saúde.

"O Dr. Naruke foi um excelente líder durante muitos anos, e agradecemos a ele pela inestimável contribuição dada para transformar-nos na empresa que somos hoje", disse Stacy J. Smith, presidente executiva da Kioxia. "Este ano representa uma excelente oportunidade para a Kioxia, e o Presidente Hayasaka tem as habilidades, a experiência e o apoio total de nosso Conselho de Administração, gerência e funcionários, à medida que avançamos em direção a uma nova era de memória. Estou ansioso por trabalhar em estreita colaboração com o Presidente Hayasaka e o restante da equipe executiva para garantir o sucesso contínuo da Kioxia e a criação de valor."

"Estou honrado por ter a oportunidade de servir como Presidente e CEO da Kioxia. Estou ciente da tremenda responsabilidade e espero continuar trabalhando em estreita colaboração com nossa equipe de liderança sênior e funcionários para fazer a empresa crescer", disse Nobuo Hayasaka. "Para manter nossa posição como líder de mercado na nova era da memória, continuaremos desenvolvendo nossa tecnologia de memória de núcleo, além de investir em novas ideias e inovações. Estamos comprometidos em criar "valor" por meio da "memória", que é o que o nome da empresa implica, e desenvolver novas maneiras de contribuir para a melhoria da sociedade".

O Dr. Hayasaka ingressou na Toshiba Corporation em 1984, depois de obter um Ph.D em Engenharia Eletrônica pela Universidade Tohoku. Ele foi promovido ao cargo de Diretor Executivo de Tecnologia da empresa de semicondutores e armazenamento em 2013 e ocupou o cargo de Diretor Executivo, Vice-Presidente Corporativo em 2014. Após a separação da Toshiba Memory da Toshiba Corporation, ele foi nomeado vice-presidente executivo, diretor executivo e diretor de tecnologia. Ele foi nomeado Presidente em exercício e CEO em julho de 2019.

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (Solid State Drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory, sua antecessora, foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com memória, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da Kioxia, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, inclusive em smartphones avançados, PCs, SSDs, automóveis e centros de dados.

