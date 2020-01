Comunicado do Business Wire :Milliken & Company

A Milliken & Company (a "Milliken"), uma fabricante global diversificada com mais de um século e meio de experiência em ciência dos materiais, adquiriu formalmente da The Jordan Company, L.P. (a "TJC") a Borchers Group Limited (a "Borchers"), uma empresa de produtos químicos especializados conhecida por seus inovadores aditivos de revestimento de alto desempenho e soluções de catalisadores especializados. A transação foi concluída oficialmente na terça-feira, 28 de janeiro de 2020.

"Quando grandes equipes se unem, grandes coisas acontecem", disse Halsey Cook, presidente e diretor executivo da Milliken & Company sobre a conclusão do negócio. "Estou animado por unir os recursos da Borchers à visão de longo prazo da Milliken e concentrar na inovação e na sustentabilidade".

"A Borchers oferece experiência, produtos e conhecimento do cliente no setor de tintas e revestimentos", comentou Russ Rudolph, vice-presidente sênior de Negócios de Aditivos de Revestimento da Milliken. "Junto com o compromisso da Milliken de investir em inovação sustentável a longo prazo e no alcance global de produtos químicos especializados, esta aquisição promoverá soluções para os mercados e clientes que atendemos".

Conforme a Borchers se integra à Milliken, as operações diárias continuarão sem interrupção, incluindo relacionamentos com fornecedores e clientes atuais.

Sediada em Westlake, estado norte-americano de Ohio, a Borchers possui um respeitado portfólio de aditivos para os mercados de revestimentos, tintas e adesivos com uma ampla variedade de secadores livres de cobalto, dispersantes, modificadores reológicos, agentes umectantes, catalisadores de polimerização e promotores de adesão.

Jones Day representou a Milliken na transação. A Moelis & Company LLC atuou como consultora financeira, e a Mayer Brown LLP atuou como consultora jurídica da Borchers e da TJC.

Sobre a Milliken & Company

A Milliken resolve problemas cotidianos com soluções inovadoras há mais de 150 anos. Nossa experiência em pesquisa, projeto e fabricação alcança as mais diversas áreas de conhecimento, entre elas, produtos químicos especializados, cobertura de pisos, assistência à saúde e têxteis de desempenho e proteção. Um compromisso inabalável com a ética orienta nosso trabalho para redefinir a forma como agregamos vigor e proteção a produtos, introduzimos vibração e cor no ambiente à nossa volta e cuidamos do meio ambiente. Para nós, sucesso é quando as descobertas feitas na Milliken ajudam todos nós a termos conexões mais significativas com o mundo. Descubra a Milliken em www.milliken.com e junte-se a nós no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter.

Sobre a Borchers Group Limited

Sediada em Westlake, estado norte-americano de Ohio, a Borchers é uma plataforma global de tecnologias de revestimento que proporciona produtos de valor agregado que são componentes fundamentais de formulações gerais. Os produtos da empresa são especificados regularmente em formulações de clientes, o que resulta em taxas de retenção e relacionamentos de longo prazo. A Borchers vende um amplo conjunto de produtos a aproximadamente mil clientes nas mais diversas aplicações e mercados finais. Com fábricas nos Estados Unidos e na França, além de centros de tecnologia e desenvolvimento de negócios nos Estados Unidos, Alemanha, China e Índia, a Borchers é capaz de prestar apoio a clientes regionais e multinacionais no mundo todo. Para saber mais sobre a Borchers, acesse www.borchers.com.

Sobre a The Jordan Company, L.P.

Fundada em 1982, a TJC é uma empresa de private equity direcionada ao mercado intermediário que administra fundos com compromissos de capital superiores a US$ 11 bilhões. A TJC possui trajetória de 38 anos investindo e contribuindo para o crescimento de muitas empresas dos mais diversos setores de mercado, entre eles, industrial, transporte e logística, assistência à saúde e produtos de consumo, telecomunicações, tecnologia e serviços públicos. A equipe de investimento sênior tem investindo junta há mais de 20 anos e conta com o apoio de seu grupo de gestão de operações, estabelecido em 1988 para iniciar e apoiar melhorias operacionais em empresas do portfólio. Sediada em Nova York, a TJC também possui um escritório em Chicago. Para saber mais, acesse www.thejordancompany.com.

Milliken & Company Betsy Sikma betsy.sikma@milliken.com 864.909.7908

Mollie Williams mollie@mwilliamscg.com 864.419.6204

