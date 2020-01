Identificado corpo de Kobe Bryant entre vítimas do acidente aéreo

O escritório de medicina legal de Los Angeles identificou nesta terça-feira o corpo da lenda do basquete Kobe Bryant e de outras três das nove vítimas mortas no acidente de helicóptero ocorrido no domingo passado.

"Através de impressões digitais, os investigadores identificaram três homens e uma mulher que estavam na aeronave", incluindo o ex-jogador do Los Angeles Lakers e o piloto do helicóptero aeronave, Ara Zobayan.

O corpo de Gianna, filha de 13 anos de Bryant que também faleceu no acidente, ainda não foi identificado.