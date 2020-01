Rei saudita afirma apoio 'inquebrantável' aos direitos dos palestinos

O rei Salman, da Arábia Saudita, afirmou seu apoio "inquebrantável" aos direitos dos palestinos durante uma entrevista por telefone com o presidente palestino, Mahmud Abbas, informou nesta quarta-feira (28) a agência pública saudita (SPA).

O rei está do lado dos palestinos e apoia "suas escolhas e o que representa suas esperanças e aspirações", destacou a SPA.

Mais cedo, o ministério saudita das Relações Exteriores informou que a Arábia Saudita apreciava os esforços dos Estados Unidos para consolidar um plano de paz no Oriente Médio, e pediu negociações diretas entre israelenses e palestinos.

Qualquer desavença com o plano americano deve ser resolvida mediante a negociação "para avançar no processo de paz com vistas a lançar um acordo que reconheça os direitos legítimos do povo palestino", destacou o ministério em um comunicado.

"O reino aprecia os esforços da administração do presidente Trump para trabalhar por um plano de paz completo entre as partes palestina e israelense", escreveu o ministério em um comunicado publicado pela imprensa pública.

Os palestinos consideram, no entanto, que este plano é parcial e merece terminar na "lata de lixo da história".