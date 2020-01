Londres restringe aceso de fabricantes de alto risco à rede 5G, mas não as exclui

O Reino Unido restringirá o acesso de fabricantes de equipamentos de telecomunicações de "alto risco", como a Huawei, à sua rede 5G, mas não as excluirá, anunciou nesta terça-feira em comunicado.

O anúncio não menciona, porém, o grupo chinês diretamente.

Em comunicado, a Huawei reagiu imediatamente, dizendo estar "tranquilizada pela confirmação do governo britânico de que podemos continuar trabalhando com nossos clientes para continuar a implantação do 5G" no país, apesar da pressão dos Estados Unidos.