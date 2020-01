Comunicado do Business Wire :Zayed Sustainability

Após a recente celebração dos 10 vencedores dos prêmios 2020 durante a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade anunciou oficialmente que seu processo de inscrição para a edição de 2021 está aberto.

Ao aceitar inscrições de hoje até 21 de maio de 2020, por meio de seu portal on-line, o prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos por recompensar impacto, inovação e inspiração - em cinco categorias de sustentabilidade - registrou um número recorde de candidaturas no ano passado, com 2.373 entradas recebidas de 129 países.

Sua Excelência, o Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos e diretor geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, disse: "Com um histórico de 12 anos reconhecendo e recompensando excelentes soluções, estamos confiantes de que o Prêmio continuará a atrair mais dos inovadores mais dedicados do mundo para enviar suas inscrições, em apoio à resolução dos desafios de sustentabilidade mais prementes do mundo.

"Inspirado pelo legado de compromisso do Sheikh Zayed com a sustentabilidade global e o humanitarismo, o Prêmio se alinha à ênfase que nossa liderança deu este ano ao planejamento, preparação e busca de soluções para os próximos 50 anos".

Agora entrando em seu 13º ciclo de inscrições, o Prêmio já recompensou um total de 86 vencedores cujas soluções ou projetos escolares, direta e indiretamente, transformaram positivamente a vida de 335 milhões de pessoas em todo o mundo.

O fundo anual de US $ 3 milhões do prêmio recompensa os vencedores US$ 600.000 em cada categoria; a categoria Escolas Secundárias Globais (Global High Schools) é dividida em seis vencedores da região mundial, com cada escola capaz de reivindicar até US $ 100.000 para iniciar ou aumentar seu projeto em suas comunidades locais. A categoria Escolas Secundárias Globais foi introduzida em 2012, em reconhecimento de que, para capacitar e aprimorar as comunidades do futuro, a próxima geração de líderes em sustentabilidade precisa estar engajada no nível da escola - hoje.

Embora o escopo das candidaturas varie, os elementos principais de cada entrada estão nas formas inovadoras pelas quais a tecnologia, aplicativos e soluções estão conduzindo uma transformação positiva na vida das pessoas. Para as categorias Saúde, Alimentação, Energia e Água, as organizações devem demonstrar que estão melhorando o acesso a produtos ou serviços essenciais, com uma visão de longo prazo para melhorar as condições de vida e trabalho. Muitas soluções de base tecnológica geralmente se integram a programas e mecanismos impactantes de longo prazo, como treinamento de habilidades práticas, empreendedorismo social e empoderamento de gênero.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade tem um processo de avaliação em três etapas, começando com a due diligence conduzida por uma consultoria independente de pesquisa e análise. Isso identifica as entradas qualificadas e resulta na seleção de candidatos pré-selecionados. As avaliações são realizadas por um comitê de seleção composto por painéis de categorias específicas de especialistas internacionais independentes. A partir dessa lista de candidatos, os finalistas são escolhidos e enviados ao Júri do Prêmio que seleciona os vencedores, em todas as cinco categorias.

A avaliação para as categorias Saúde, Alimentação, Energia e Água concentra-se em três critérios principais: Impacto, inovação e inspiração.

Para "Impacto", os envios devem demonstrar uma melhor qualidade de vidas humanas em capacidade social, econômica, tecnológica, de infraestrutura ou ambiental. Para "Inovação", os candidatos devem mostrar uma proposta de valor clara e única, ser disruptiva ou transformadora, técnica e comercialmente viável e ter sido adotada em pelo menos um mercado.

O critério "Inspiração" exige que as organizações demonstrem valores compartilhados com a abordagem de sustentabilidade do Sheikh Zayed, tenham potencial para influenciar comportamentos e ações na comunidade em geral e incentivem outras a desenvolver soluções complementares para promover o desenvolvimento sustentável e humano.

Para a categoria Escolas Secundárias Globais, os projetos devem ser projetados para serem liderados pelos alunos, com ênfase no envolvimento ativo dos alunos nos processos de planejamento, implementação e monitoramento. Os projetos devem demonstrar abordagens inovadoras que também serão impactantes e inspiradoras para os outros. As seis regiões mundiais da categoria Global High Schools são: Américas, África Subsaariana, MENA, Europa e Ásia Central, Sul da Ásia e Leste da Ásia e Pacífico.

Os vencedores do prêmio 2021 serão anunciados na cerimônia de premiação a ser realizada em Abu Dhabi durante a semana da sustentabilidade de Abu Dhabi, em janeiro de 2021.

Para mais informação, acesse www.ZayedFutureEnergyPrize.com.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

Estabelecido pela liderança dos Emirados Árabes Unidos, em 2008, para homenagear o legado do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, o falecido Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade é o prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos por reconhecer soluções humanitárias e de sustentabilidade em todo o mundo.

Com uma cerimônia anual de premiação, realizada todos os anos durante a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade reconhece e premia pioneiros e inovadores comprometidos em desenvolver e acelerar soluções impactantes que atendem comunidades e pessoas desfavorecidas, construindo hoje um legado duradouro para os futuras gerações vindouras.

As categorias do Prêmio Zayed de Sustentabilidade são: Saúde, Alimentação, Energia, Água e Escolas Secundárias Globais.

Visite: www.ZayedSustainabilityPrize.com

