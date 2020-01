Wall Street cai por temor gerado pelo coronavírus

Wall Street baixou nesta segunda-feira em um mercado temeroso sobre as consequências da epidemia do novo coronavírus no crescimento econômico mundial.

Os principais índices da Bolsa de Nova York tiveram sua pior sessão do ano e replicaram as quedas registradas nos mercados da Europa e da Ásia.

O índice industrial Dow Jones caiu 1,57%, a 28.535,80 unidades e o S&P; 500 recuou 1,57%, a 3.243,63. O tecnológico Nasdaq recuou 1,89%, a 9.139,31 unidades.

Analistas da Oxford Economics disseram que o coronavírus se somou aos problemas da economia da China e, conforme for a gravidade, pode comprometer o crescimento econômico no primeiro trimestre e possivelmente no segundo.

Como sinal da busca por valores seguros, às 21H30 GMT o rendimento dos títulos do Tesouro americano estavam a 1,598%, contra 1,684% de sexta-feira.