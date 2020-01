Comunicado do Business Wire :Hilton

Hilton (NYSE: HLT) anunciou que o seu ano do centenário apresentou um crescimento recorde, prêmios por sua cultura inclusiva no local de trabalho e reconhecimento contínuo do impacto positivo na comunidade.

Hilton Delivers Record-Breaking Growth and Positive Impact in 100th Year of Hospitality (Graphic: Hilton)

"Nos últimos 100 anos, a Hilton teve um tremendo impacto positivo em bilhões de vidas em todo o mundo", disse Christopher J. Nassetta, presidente e diretor executivo da Hilton. "Enquanto olhamos para o futuro, vamos continuar a priorizar o crescimento sustentável e inclusivo, o que nos permitirá fortalecer ainda mais o impacto coletivo que temos sobre as pessoas e comunidades que servimos."

Em 2019, a Hilton alcançou 6,6% de crescimento líquido por unidade ao adicionar quase 470 hotéis e alcançar 6.110 propriedades no mundo inteiro, com mais de 971.000 quartos em 119 países e territórios. A empresa também expandiu a sua linha principal de desenvolvimento para mais de 387.000 quartos em 15 de suas marcas, apoiada por mais de 116.000 quartos aprovados em 72 países e territórios. Além disto, a Hilton alcançou um novo recorde de construção de quase 87.000 quartos.

"O crescimento e o desempenho da Hilton são uma prova do nosso modelo de negócios resiliente", disse Kevin Jacobs, diretor financeiro da Hilton. "Além de nosso crescimento registrado em aprovações, início de construções e unidades líquidas, cumprimos o nosso compromisso de servir a qualquer cliente, em qualquer lugar do mundo, para qualquer necessidade de viagem".

Crescimento recorde: efeito nas economias

-- Abriu mais propriedades de luxo do que em qualquer ano anterior em seus 100 anos de história, ao adicionar 11 hotéis às marcas de luxo da Hilton Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts e Conrad Hotels & Resorts

-- Signia by Hilton revelada; uma marca dinâmica, com foco em reuniões e eventos, que transformará o setor para o encontro de profissionais e viajantes de negócios sofisticados, localizada nos principais destinos urbanos e de resorts, incluindo Orlando, Atlanta e Indianápolis

-- Expandiu a sua presença na África para mais de 100 hotéis comercializados ou em desenvolvimento, incluindo a introdução de duas novas marcas na África com o Hampton by Hilton Sandton Grayson e o Canopy by Hilton Cape Town Longkloof

-- Abriu o 2.500o Hampton by Hilton e ampliou a linha principal da marca para a maior de todos os tempos; Tru by Hilton também continuou o seu rápido crescimento, alcançando mais de 115 hotéis abertos desde o seu lançamento em 2016

-- LXR Hotels & Resorts lançado na Europa e na Américas com o The Biltmore Mayfair, LXR Hotels & Resorts e Zemi Beach House Hotel & Spa - LXR Hotels & Resorts respectivamente; Motto by Hilton alcançou 10 hotéis em desenvolvimento

-- Homewood Suites by Hilton comemorou sua 500a propriedade aberta, primeiro hotel no Caribe e 30o aniversário da marca; Home2 Suites by Hilton abriu sua 300a propriedade; Embassy Suites by Hilton marcou seu 35o aniversário

Viagem com propósito: efeito em comunidades

-- Lançamento do The Hilton Effect Foundation, dedicado a criar um mundo melhor para viagens

-- Nomeada a líder mundial do setor em sustentabilidade no Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI), a classificação de maior prestígio quanto à responsabilidade corporativa

-- Reconhecida como a única empresa de hospitalidade na lista da FortuneChange the World pelo segundo ano consecutivo

-- Nomeada para a "Lista principal" em mudanças climáticas pelo CDP sem fins lucrativos e impacto ambiental

-- Expansão do programa de reciclagem de sabão de uma década, já sendo a maior do setor de hospitalidade, com mais de 5.300 propriedades em 70 países e territórios

-- Excedeu a garantia de "Portas Abertas" para conectar, preparar ou empregar um milhão de jovens até 2019

-- Investiu em comunidades locais ao contribuir com quase 550.000 horas de voluntariado em quase 10.500 eventos e expandir iniciativas de doação de alimentos a todos os hotéis administrados pela Hilton nos EUA e Canadá

Inovações para clientes: efeito em hóspedes

-- Acolheu 178 milhões de hóspedes em suas propriedades no mundo inteiro e atingiu 100 milhões de membros no Hilton Honors, aumentando o premiado programa de fidelidade em 21% para mais de 103 milhões de membros no fim do ano

-- Iniciou uma parceria com a Lyft de viagens e hospitalidades inéditas, permitindo que os membros do Hilton Honors ganhem e resgatem pontos Hilton Honors quando viajam com o Lyft

-- Atingiu um número recorde de resgates de pacotes por meio da Plataforma de Experiências Hilton Honors e organizou eventos íntimos de música mediante uma parceria ampliada com a Live Nation, a principal empresa de entretenimento ao vivo do mundo

-- Fez parceria com a iHeartRadio para permitir que os hóspedes façam stream de estações de rádio ao vivo, milhares de listas de músicas e podcasts diretamente de suas TVs, através da plataforma de tecnologia de hóspedes de alta tecnologia Connected Room da Hilton

-- Tornou-se a primeira empresa de hospitalidade a participar em pesquisas a bordo da Estação Espacial Internacional, quando o cookie com pedaços de chocolate do DoubleTree se tornou o primeiro alimento assado no espaço, dentro de um protótipo de forno, como parte de um experiência histórica de microgravidade

Melhor local de trabalho do mundo: efeito nos membros de equipe

-- Nomeada 1ª Melhor Empresa para se Trabalhar nos EUA pela revista Fortune e Great Place to Work®

-- Classificada como o 2º Melhor Local de Trabalho no Mundo, aparecendo na revista Fortune e na lista anual do Great Place to Work® dos 25 Melhores Locais de Trabalho do Mundo pelo quarto ano consecutivo

-- Reconhecida pelo Great Place to Work® em 17 países e 3 regiões, incluindo: Argentina nº 1, Itália nº 1, Peru nº 1, Arábia Saudita nº 1, Turquia nº 1, EUA nº 1, China nº 2, Ásia nº 3, EAU nº 3, Reino Unido nº 3, Austrália nº 3, México nº 4, Colômbia nº 4, Holanda nº 7, Europa nº 10, América Latina nº 11, Alemanha nº 12, Brasil nº 14, Índia nº 16, Canadá nº 29

-- Nomeada como o 1º local de trabalho nos EUA para Pais e Mulheres; 2º local de trabalho para Geração Y pela Great Place to Work® e revista Fortune

-- Nomeada 4ª Empresa Top 50 para Diversidade pela DiversityInc e recebeu uma pontuação perfeita no Índice de Igualdade Corporativa da Campanha pelos Direitos Humanos pelo 7º ano consecutivo

-- Comemorou o 100o aniversário com mais de 420.000 membros da equipe** e criou mais de 25.000 novos empregos em todo o mundo***

-- Alcançou a meta de cinco anos da Operação: Oportunidade de contratação de 30.000 veteranos, cônjuges e cuidadores militares, expandiu o compromisso favorável aos militares, comprometendo-se a fazer 25.000 contratações adicionais até 2025, além de melhorar as oportunidades de treinamento e desenvolvimento

-- Expandiu benefícios compatíveis à família, incluindo uma extensão para licença parental e uma parceria com a Milk Stork líder no setor para permitir que os membros da equipe enviem ou transportem leite materno a seus bebês com facilidade, enquanto viajam para o trabalho

Para saber mais sobre a Hilton, acesse newsroom.hilton.com.

* Dados do setor de STR ** Empregados corporativos, próprios, gerenciados e franqueados a nível mundial *** Como resultado da abertura de propriedades no portfólio da Hilton

Sobre a Hilton

Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa de hospitalidade com liderança global e um portfólio de 18 marcas de classe internacional, abrangendo mais de 6.100 propriedades, com mais de 971.000 quartos, em 119 países e territórios. Dedicada a cumprir sua missão de ser a empresa mais hospitaleira do mundo, a Hilton recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em seus 100 anos de história, conquistou uma posição de destaque na lista dos Melhores Locais de Trabalho do Mundo em 2019 e foi nomeada Líder Mundial do Setor em 2019 pelo Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Por meio do premiado programa de fidelidade Hilton Honors, mais de 103 milhões de membros que fazem reservas diretamente com Hilton podem ganhar pontos por estadias em hotéis e experiências que o dinheiro não pode comprar, além de desfrutar de benefícios instantâneos, incluindo check-in digital com seleção de quarto, chave digital e quarto conectado. Acesse newsroom.hilton.com para obter mais informações e conecte-se com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

