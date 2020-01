Nove pessoas morreram em acidente que matou Kobe Bryant e sua filha

Um total de nove pessoas morreram neste domingo no acidente de helicóptero que tirou a vida da lenda do basquete Kobe Bryant e de sua filha, Gianna, em Calabasas, no sul da Califórnia, anunciou o xerife do condado de Los Angeles.

"Não houve sobreviventes... Tinha nove pessoas a bordo do avião. O piloto e oito pessoas", disse Alex Villanueva em coletiva de imprensa.

Informações iniciais confirmadas por autoridades locais davam conta de cinco mortos no acidente de helicóptero, que caiu após voar em condições de neblina no noroeste de Los Angeles.