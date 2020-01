Ex-astro do basquete Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero

A lenda do basquete Kobe Bryant faleceu neste domingo vítima de um acidente de helicóptero nos arredores de Los Angeles, informou o site de notícias sobre celebridades TMZ, afirmando também que cinco pessoas no total perderam a vida no acidente.

O jornal Los Angeles Times confirmou que houve um acidente de helicóptero nas colinas próximas a Calabasas, no sul da Califórnia.

O acidente aconteceu poucas horas depois da ex-estrela do Los Angeles Lakers, de 41 anos, felicitar nas redes sociais o atual astro da equipe californiana LeBron James por tê-lo ultrapassado e assumido o terceiro lugar na lista de maiores pontuadores da história da NBA, no sábado durante uma partida contra o Philadelphia 76ers.

Segundo funcionários do departamento de polícia do condado de Los Angeles, nenhum tripulante do helicóptero sobreviveu ao acidente desta manhã em Calabasas, ao oeste de Los Angeles.

O helicóptero foi identificado como um Sikorsky S-76, explicou o porta-voz da Administração Federal de Aviação, Allen Kenitzer.

O site TMZ foi o primeiro veículo de imprensa americano a informar que Bryant estava entre as vítimas do acidente.

O falecimento do astro mundial do basquete foi confirmada em seguida pela ESPN e pela Variety, que citaram fontes não identificadas.

Bryant, que começou a carreira de jogador de basquete profissional em 1996, se sagrou campeão da NBA cinco vezes e conquistou duas medalhas de ouro olímpicas (2008 e 2012), se aposentando das quadras em 2016.