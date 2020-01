O acordo de paz do presidente americano, Donald Trump, para o Oriente Médio "está destinado ao fracasso", disse em comunicado neste domingo (26) o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que está à frente do movimento islâmico que controla a Faixa de Gaza, onde vivem dois milhões de palestinos.

"Declaramos com certeza que 'o acordo do século' não será aprovado. O novo complô contra a Palestina está destinado ao fracasso", ressalta em comunicado.