Israel bombardeia Gaza após lançamento de balões incendiários

No sábado, o exército israelense realizou uma série de bombardeios contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza, em resposta ao lançamento de balões incendiários no território israelense, informou o corpo armado.

"Recentemente, aviões de combate bombardearam vários objetivos da organização terrorista do Hamas no sul da Faixa de Gaza", afirmou o Exército em comunicado.

"Os alvos incluem um local de fabricação de armas", acrescentou o Exército, que afirmou ter reagido ao lançamento, em território israelense, de balões carregando dispositivos explosivos.

Esses tipos de balões são usados para causar incêndios nas plantações e áreas habitadas por israelenses perto da fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza.

Israel acusa o movimento islâmico que governa o enclave palestino de qualquer ação que saia de seu território, embora o Estado hebreu também ataque outros movimentos armados palestinos.

Na segunda-feira, três palestinos foram mortos depois de terem penetrado Israel na Faixa de Gaza e lançados um dispositivo explosivo contra soldados, que abriram fogo, segundo o exército israelense.